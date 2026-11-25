Contexte oblige, Luis Enrique va devoir trouver les leviers pour remplacer Khvicha Kvaratskhelia et Désiré Doué, victimes tous les deux d’une rupture des ligaments croisés du genou. Senny Mayulu, Mika Godts ou Quentin Ndjantou peuvent évoluer au poste d’ailier gauche, tout comme Nuno Mendes, déjà utilisé plus haut par Luis Enrique mais aussi au Sporting en jeunes. Après le match nul concédé par le PSG face à l’AS Rome ce mercredi soir en Ligue des Champions (2-2), le Portugais n’a pas écarté cette possibilité.

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«Jouer milieu gauche suite aux blessures en raison du contexte ? Cela dépend, si le coach a besoin, je suis prêt à jouer où il le faut, mais je me concentre sur moi, je reviens de blessure, j’essaie d’être à 100%. Si le coach a besoin que je joue un peu plus haut, pas de problèmes», a-t-il confié sur Canal+. Il a aussi salué la performance de l’AS Rome ce soir : «on savait que c’était une équipe qui presse bien, ils font du un-contre-un tout terrain, ça pose des problèmes, c’était un bon match pour les supporters, mais ce n’était pas un bon match pour nous parce qu’on voulait plus le contrôler.»