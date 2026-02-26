L’UEFA annonce de terribles pertes pour l’OM et l’OL !

3e et 4e de Ligue 1, l’Olympique Lyonnais et l’Olympique de Marseille réalisent, jusqu’à présent, une saison plutôt cohérente sur les terrains. En dehors, la donne semble, toutefois, bien différente. Ce jeudi, l’UEFA a ainsi publié un rapport consacré aux finances des clubs européens. Un document qui a de quoi donner des sueurs froides aux supporters des deux Olympiques.

La suite après cette publicité

En effet, on constate que l’OM affiche une perte avant impôts de 105 millions d’euros au 30 juin 2025, date de clôture de l’exercice 2024-2025. Mauvais élève, le club phocéen ne devance que trois clubs, à savoir Tottenham (148 millions d’euros de pertes avant impôts), l’OL (196 millions d’euros) et Chelsea (407 millions d’euros).

La suite après cette publicité

Des chiffres alarmants

«Les pertes financières surviennent généralement lorsque les performances sportives ne sont pas à la hauteur des attentes. Les résultats avant impôts varient également considérablement en raison des fluctuations annuelles des bénéfices liés aux transferts. Le processus de l’UEFA évalue les clubs sur une période de trois ans, ce qui permet de lisser ces effets», précise, par ailleurs, l’instance du football européen.

Si l’OM et l’OL se retrouvent donc dans des situations inquiétantes, le LOSC fait figure de très bon élève sur la scène européenne puisqu’il caracole en tête au classement des clubs les plus rentables avant impôts avec 94 millions d’euros de gains. Juste derrière les Dogues, on retrouve Crystal Palace (68 millions d’euros), l’Atalanta Bergame (59 millions d’euros), le Celtic Glasgow (54 millions d’euros) et l’Inter Milan (50 millions d’euros).