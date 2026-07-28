Dortmund : Jobe Bellingham fait une grande promesse

Après une première saison d’adaptation sous le maillot du Borussia Dortmund, Jobe Bellingham affiche clairement ses ambitions. Arrivé comme un jeune talent à développer, le milieu anglais de 20 ans estime désormais avoir franchi un cap et veut s’imposer comme un véritable cadre du collectif allemand. Lors de la tournée estivale du BVB au Japon, l’ancien joueur de Sunderland a envoyé un message fort, assurant qu’il n’était plus dans une phase d’apprentissage mais prêt à prendre davantage de responsabilités selon Bild.

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« J’ai disputé beaucoup de matchs dans ma carrière, je ne suis plus un jeune enfant. Il y a beaucoup de joueurs qui sont plus jeunes que moi », a déclaré Bellingham. Conscient des attentes placées en lui, il explique également avoir travaillé intensément durant l’été pour revenir dans les meilleures conditions : « je suis allé à Birmingham, j’ai travaillé avec des personnes que je connais depuis longtemps. J’ai suivi le programme du club et j’ai même ajouté un peu de travail supplémentaire. Je voulais simplement être dans la meilleure forme possible. » Le milieu de terrain veut désormais confirmer sur le terrain, notamment avec Felix Nmecha, avec qui il espère former une véritable référence dans l’entrejeu du Borussia : « je ne veux pas trop en dire, mais la saison prochaine, on peut attendre de grandes choses de Felix et moi. Je me sens de plus en plus à l’aise dans le club, notre connexion fonctionne de mieux en mieux. » Le message est passé.