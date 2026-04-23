Real Madrid : le duo Mbappé-Mourinho met le feu à l’Espagne

Qui sera le nouvel entraîneur du Real Madrid ? Une chose semble sûre, ce ne sera pas Alvaro Arbeloa. Si l’ancien latéral droit n’est pas encore officiellement condamné, les médias madrilènes ne lui laissent aucune chance. De nombreux noms sortent dans les journaux espagnols, avec Didier Deschamps, Mauricio Pochettino, Jürgen Klopp ou Zinedine Zidane, même si un retour du Français au Bernabéu semble très peu probable, puisqu’il est promis aux Bleus.

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Et ces derniers jours, un nouveau nom a pris de l’ampleur : celui de José Mourinho, ancien de la Maison Blanche. Si beaucoup de supporters et de journalistes considéraient cette option comme improbable voire loufoque, les choses ont changé et le Portugais est bel et bien un candidat crédible. Des premiers contacts entre son agent Jorge Mendes et la direction du Real Madrid ont même déjà eu lieu.

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Un message envoyé à Pérez ?

Surtout, les médias madrilènes n’ont pas manqué de remarquer un like de Kylian Mbappé sur les réseaux sociaux. Il a ainsi aimé une publication affirmant que Mourinho pourrait revenir au Real Madrid, avec un photomontage dans lequel on le voit aux côtés du tacticien portugais. « Le like mystérieux de Mbappé : veut-il Mourinho au Real Madrid », s’interroge par exemple Marca. « Mbappé vote pour Mourinho », peut-on lire dans un autre article du média.

« Un clin d’œil qui rajoute de la crédibilité à un possible retour de Mourinho sur le banc du Santiago Bernabéu », explique de son côté le journal AS. Vous l’aurez compris, ce like n’est clairement pas anecdotique pour les médias madrilènes. Il faut dire que les publications couvrant l’actualité du Real Madrid n’ont aucun doute : l’avis de Kylian Mbappé dans le choix du futur entraîneur risque de compter. Et si beaucoup estimaient que ce facteur donnait un certain avantage à Didier Deschamps, c’est peut-être le Special One qui va en bénéficier…