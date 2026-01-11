Serie A : Parme renverse Lecce

Seizième au coup d’envoi, Lecce accueillait Parme, quinzième, ce dimanche dans le cadre de la 20e journée de Serie A. Une rencontre qui ne tardait pas à se décanter puisque Nikola Stulic trouvait la faille d’entrée de jeu pour les locaux (1-0, 1ère). Un avantage que les hommes d’Eusebio Di Francesco ne parvenait toutefois pas à conserver après la pause.

Au retour des vestiaires, Lameck Banda voyait rouge et Parme profitait de sa supériorité numérique pour renverser totalement le cours de cette rencontre. Tiago Gabriel marquait d’abord contre son camp (1-1, 64e) avant que Mateo Pellegrino ne donne la victoire à Parme (1-2, 72e). Au [classement](), https://www.footmercato.net/italie/serie-a/classement Lecce est 16e alors que Parme est 14e.