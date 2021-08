PSG : Marquinhos et Neymar absents contre Strasbourg

La suite après cette publicité

Mauricio Pochettino ne devrait pas modifier le onze vainqueur à Troyes la semaine dernière (1-2) pour la réception du Racing Club de Strasbourg. Selon les informations de L'Équipe, l'entraîneur du Paris Saint-Germain travaille depuis plusieurs semaines avec un groupe amoindri par les absences sur blessure (Sergio Ramos) ou des joueurs à court de forme. C'est le cas des Sud-Américains ayant disputé la Copa América, et notamment les deux Brésiliens Marquinhos et Neymar Jr.

Le défenseur et milieu offensif auriverdes ont repris l'entraînement collectif il y a un peu plus d'une semaine seulement, tout comme les Argentins Leandro Paredes et Angel Di Maria et l'Italien Marco Verratti. Les nouvelles recrues du PSG Gianluigi Donnarumma et Lionel Messi devront également patienter avant de disputer leur première sous leurs nouvelles couleurs. Layvin Kurzawa sera également absent du groupe pour affronter les Alsaciens.