Le speaker de Cologne pète les plombs contre Dortmund… et s’excuse

Cette situation est assez rare, mais Michael Trippel a bel et bien osé l’impensable en plein match de Budesliga. En effet, le speaker de Cologne a clairement perdu son calme lors de la réception du Borussia Dortmund hier après-midi (1-2). Au moment où Jahmai Simpson-Pusey a été expulsé après l’intervention du VAR pour une faute sur Maximilian Beier (45+2e), l’homme de 71 ans a laissé éclater sa colère en plein direct dans l’enceinte allemande. « Dégoûtant, révoltant ! ». Une sortie pourtant contraire aux règles imposées par la Fédération allemande de football qui exigent des annonces neutres. Après la défaite de l’actuel 13e du championnat, le coupable a continué son sketch et a remis en cause une autre décision qui n’avait pas été examinée.

« Je vais avoir des ennuis, mais il y a eu une main flagrante d’un joueur de Dortmund dans le temps additionnel. Personne n’a regardé l’action ». Des propos osés et interdit, qui ont conduit le club à réagir, notamment le directeur sportif : Thomas Kessler. « Ce qui s’est passé ne me plaît pas. Il n’est pas correct qu’un speaker exprime ses émotions au micro lors d’un match de Bundesliga ». Ce dimanche, Michael Trippel a finalement présenté ses excuses au grand public, afin d’apaiser la situation plutôt invraisemblable. « Je regrette mes propos. Mes commentaires étaient motivés par l’émotion et la frustration face au VAR, qui nous a désavantagés à plusieurs reprises cette saison. Je conserverai toujours ma sensibilité, mais je serai plus réservé au micro ». Le message est passé.