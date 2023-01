Châteauroux-PSG : la réaction lucide de Marquinhos

Le Paris Saint-Germain a souffert et s’est fait peur, mais le Paris Saint-Germain est bel et bien qualifié pour les 16es de finale de la Coupe de France. Pour son entrée en lice cette année, le club de la capitale a eu du mal à se défaire de Châteauroux (3-1). Présent au micro de beIN SPORTS à l’issue de cette partie délicate, Marquinhos a livré son analyse.

« C’était dur, on savait qu’il y avait des joueurs qui ont été en Ligue 1. On a bien démarré, on a relâché en fin de première mi-temps. On est revenu au score en deuxième période, c’était mieux. On se le disait, le PSG ne devait pas perdre 2 fois de suite et il fallait apporter une bonne réponse. C’est la Coupe de France, mais il ne fallait pas qu’on soit la mauvaise surprise. C’est la Coupe de France. »

