Tottenham annonce l'arrivée de Fabio Paratici

Après onze années passées à la Juventus Turin, Fabio Paratici va découvrir l'Angleterre. Tottenham a officialisé ce samedi l'arrivée de l'ancien dirigeant de la Vieille Dame. L'intéressé endosse le costume de directeur général du football précise le club londonien dans un communiqué officiel.

« Le club est heureux d'annoncer la nomination de Fabio Paratici au poste de directeur général du football avec effet à partir du 1er juillet 2021. Fabio sera responsable de la gestion et du développement des opérations sportives au sein du Club, des installations et des infrastructures de football, » révèle le communiqué. Une arrivée qui devrait précéder la nomination de Paulo Fonseca au poste de manager des Spurs.

The Club is delighted to announce the appointment of Fabio Paratici as Managing Director, Football, with effect from 1 July 2021.

