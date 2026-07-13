Coupe du Monde 2026 : les nouvelles punchlines pleines de confiance de Lamine Yamal avant de défier la France

À peine le quart de finale contre la Belgique terminé, Lamine Yamal était devenu une source de motivation pour les Bleus. «Nous avons battu la France lors de nos deux dernières rencontres. Si la France doit craindre quelqu’un, c’est nous (…) On verra bien ce qui se passera, mais on n’a pas peur.» Depuis, les joueurs et le staff de l’équipe de France n’ont cessé d’être interrogés sur ces déclarations. Présent ce lundi en conférence de presse, le jour de ses 19 ans, Lamine Yamal n’a bien évidemment pas échappé aux questions sur sa sortie médiatique avant le choc France-Espagne.

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L’occasion pour lui de confier qu’il avait suivi la zone mixte de Jules Koundé… «Non, ça ne me surprend pas, je vous connais. On m’a demandé si j’avais peur de la France et j’ai répondu que non. Nous sommes champions d’Europe. C’est du football, comme l’a dit Koundé. C’est du football, un point c’est tout». Le numéro 10 du FC Barcelone a tout de même confié qu’il s’apprêtait à jouer « le match le plus important » de sa carrière, mais qu’il restait plus que jamais confiant.

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«C’est difficile, mais on se voit tous comme des champion du monde»

« Je suis très serein, je vais retrouver mon frère pour aller me faire couper les cheveux. Et le match sera très beau. Un match que tout le monde attendait avec impatience. Nous allons tous les deux attaquer, défendre. Ce sera sûrement un match très équilibré. Pas de pression. Je joue comme je sais le faire. Je ne jouerai jamais mieux ni moins bien que ce dont je suis capable. Quand on donne tout et que les gens le savent, on ne ressent pas de pression. » Et quand un journaliste lui rappelle qu’il n’a marqué qu’un seul but dans cette Coupe du Monde en six apparitions, le prodige du Barça a encore une réponse toute trouvée.

« Tous les tournois sont différents. Ce n’est pas la faute de l’entraîneur si je n’ai pas marqué cinq buts. Ça fait partie du jeu et ça ne m’inquiète pas. J’étais petit, j’ai vu des Coupes du Monde où l’Espagne a été éliminée. On est toujours là et c’est ça qui compte. J’espère pouvoir marquer demain. (…) Il y a des situations plus difficiles qu’un match de football. Il faut rester serein. Je sais de quoi je suis capable et je ne m’en fais pas le moins du monde. (…) Vous dites que je ne suis pas à mon meilleur niveau, donc vous ne devez rien attendre de moi. Mais j’espère que ce sera une grande journée. » Mieux, Lamine Yamal s’est déjà imaginé en futur champion du monde. « Évidemment que oui. C’est difficile, mais on se voit tous comme des champions du monde, comme en 2010. Pourquoi pas ? » Réponse demain à partir de 21h.

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