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Coupe du Monde

Les réseaux crient au scandale après le penalty qui élimine le Sénégal

Par Quentin Baty
Belgique 3-2 Sénégal
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1 2.10 N 3.35 2 3.50 bonus 100€

Ils étaient si près du but. Tout proche de se qualifier, le Sénégal qui menait 2-0 a été renversé par la Belgique et s’incline après prolongation (3-2) grâce à un penalty transformé par Youri Tielemans dans les derniers instants. Suite à une faute de Lamine Camara jugée litigieuse par les réseaux, les supporters pointent du doigt le choix de l’arbitre de désigner le point de pénalty et les réactions fusent.

Pub. le - MAJ le
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