Coupe du Monde
Les réseaux crient au scandale après le penalty qui élimine le Sénégal
Ils étaient si près du but. Tout proche de se qualifier, le Sénégal qui menait 2-0 a été renversé par la Belgique et s’incline après prolongation (3-2) grâce à un penalty transformé par Youri Tielemans dans les derniers instants. Suite à une faute de Lamine Camara jugée litigieuse par les réseaux, les supporters pointent du doigt le choix de l’arbitre de désigner le point de pénalty et les réactions fusent.
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Coupe du Monde 2026 : après avoir mené 2-0, le Sénégal s’écroule et sort face à la Belgique en prolongations
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