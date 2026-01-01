Napoli : ça se complique pour le retour de Lukaku

L’indisponibilité prolongée de Romelu Lukaku continue de peser sur la planification offensive du Napoli. Initialement espéré pour début janvier, le retour de l’attaquant belge est sans cesse repoussé en raison d’une nouvelle douleur jugée sérieuse et délicate à gérer, comme l’a rappelé Antonio Conte avec précision. Ni la Lazio, ni Vérone, ni même l’Inter, longtemps considérée comme le rendez-vous cible, ne verront Lukaku sur le terrain. Son imposant gabarit physique impose prudence et patience afin d’éviter toute rechute, et il faudra encore environ trois semaines, dans le meilleur des cas, pour envisager un retour progressif. Une situation qui oblige le club à raisonner comme si Lukaku n’était pas disponible à court terme.

Dans ce contexte, le directeur sportif Giovanni Manna a confirmé que le mercato de janvier sera avant tout orienté vers le secteur offensif. Si les retours de Gilmour et Anguissa sont imminents, Lukaku et De Bruyne restent des inconnues, ce qui pousse le Napoli à « élever la qualité devant ». En attendant, Rasmus Højlund apporte de solides garanties, tant par ses statistiques que par sa capacité à assimiler les consignes de l’entraîneur, au point de sécuriser l’attaque napolitaine. Quant aux pistes alternatives, comme un éventuel échange impliquant Lorenzo Lucca et Artem Dovbyk, elles sont pour l’instant écartées. Le Napoli peut donc se permettre de gérer Lukaku sans précipitation, fort d’un rendement offensif jugé satisfaisant.