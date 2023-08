L’OL anticipe le départ de Laurent Blanc

La suite après cette publicité

Pour beaucoup, l’issue ne fait presque plus aucun doute. Après avoir réussi une bonne deuxième moitié de saison dernière, Laurent Blanc semble de plus en plus détaché de l’Olympique Lyonnais. Maintenu par John Textor alors qu’il représente toujours l’héritage de Jean-Michel Aulas, le Cévenol est englué dans une crise sportive.

16e du classement de Ligue 1 après deux défaites (contre Strasbourg et Montpellier) et un nul (face à Nice), le club rhodanien n’y arrive pas. Logiquement interrogé sur cette mauvaise entame, Blanc ne donne pas vraiment l’impression de vouloir se battre pour redresser la barre. À l’issue de la déroute à domicile face au MHSC (1-4), il avait surpris tout son monde en balançant en direct que la meilleure chose à faire était peut-être de « changer le coach ».

Blanc sur la sellette

Plus tard, il assurait faire du sarcasme, mais lâchait en conférence de presse : «je suis droit dans mes pompes. Je ne vous dis pas que je ne suis responsable de rien, mais je ne suis pas responsable de tout.» Dans ces conditions, difficile de le voir aller jusqu’au bout de son contrat (juin 2024). Et le choc de dimanche prochain face au Paris Saint-Germain pourrait bien sceller son sort.

L’Équipe nous apprend en effet que l’OL réfléchit déjà à un successeur intérimaire en cas de mauvais résultat le week-end prochain. Le rêve de Textor est toujours d’utiliser la « Eagle connexion » pour faire venir le coach de Botafogo, Bruno Lage, mais si un tel scénario devait se produire, ce ne serait pas avant le mois de décembre.