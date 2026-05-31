Arsenal : Myles Lewis-Skelly fait une promesse pour l’avenir

Malgré la déception de la défaite en finale de Ligue des Champions face au PSG, Myles Lewis-Skelly a tenu à saluer le parcours exceptionnel de son équipe cette saison. S’exprimant au micro de Sky Sports, le jeune joueur a partagé son immense satisfaction face au titre national déjà décroché : «je suis tellement fier des gars. La saison n’a pas été facile, mais nous sommes champions d’Angleterre.»

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"I am so proud of the boys" 🗣️



Myles Lewis-Skelly on Arsenal's Premier League title win and how their loss in the Champions League final will add fuel to the side's fire 🔴 pic.twitter.com/pzy4BZzNNg — Sky Sports News (@SkySportsNews) May 31, 2026

Tout en savourant le sacre en Premier League, il n’a pas caché l’amertume d’être passé si près d’un doublé historique cette saison. Loin de se laisser abattre, il compte transformer ce revers en force pour l’avenir : «c’est décevant, car quand on est si près de réaliser un rêve et qu’on échoue de peu… Ça nous a donné encore plus de motivation, et on va s’en servir.»