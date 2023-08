Ligue 1 : l’OM tenu en échec à Metz

Pour le compte du match inaugural de la deuxième journée de Ligue 1, l’Olympique de Marseille, vainqueur du Stade de Reims la semaine passée (2-1), se déplaçait à Saint-Symphorien pour y affronter le FC Metz, lourdement battu à Rennes pour son retour dans l’élite (1-5). Pour les choix tactiques, Marcelino fait très peu tourner par rapport au match contre le Pana. Seuls changements, le retour de Kondogbia au milieu, Soglo titulaire à la place d’Ounahi et Balerdi associé à Mbemba derrière. Les Marseillais débutaient la rencontre en dominant son adversaire du soir, confirmant cet ascendant avec le poteau trouvé par Ismaïla Sarr dès la deuxième minute de jeu d’une belle reprise. L’international sénégalais sollicitait ensuite Alexandre Oukidja, vigilant devant sa ligne sur son enroulé (6e). C’est finalement Emran Soglo qui trouvait la faille en trompant le gardien algérien au premier poteau (0-1, 14e), pour son premier but en L1. Les hommes de Marcelino poursuivaient leurs efforts pour aller chercher le break, qui aurait pu arriver si Soglo (36e) et Sarr (38e) avaient été plus précis. Fali Candé était, quant à lui, proche d’égaliser d’une superbe reprise lointaine, mise en échec par la parade de Pau Lopez (39e).

La suite après cette publicité

Classement live # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 1 Marseille 4 2 1 1 1 0 4 3 13 Metz 1 2 -4 0 1 1 3 7

Et alors que Pierre-Emerick Aubameyang croyait doubler la mise en faisait trembler les filets grenats mais une position illicite de l’attaquant international gabonais obligeait l’arbitre à annuler ce deuxième but phocéen (45+1e). Au retour des vestiaires, Valentin Rongier y allait de son but pour assurer un peu plus les trois points de la victoire mais là aussi, la VAR entrait en jeu et une faute de Sarr sur Youssef Maziz annulait le break (52e). Malgré tout, le cours de la rencontre avantageait l’OM, qui était en supériorité numérique durant la dernière demi-heure en raison du rouge écopé par Abou Lo, coupable d’une vilaine semelle sur la cheville d’Iliman Ndiaye (59e). Mais à 10 contre 11, les Messins arrivaient d’abord à égaliser sur une frappe contrée de Cheikh Sabaly (1-1, 65e). De quoi réveiller l’antre mosellan, qui explosait de joie sur le premier but en L1 de Georges Mikautadze, profitant d’une faute de main de Pau Lopez devant ses buts (2-1, 71e). Les joueurs de László Bölöni tentaient de se focaliser sur le travail défensif pour garder cet avantage au score, en plus de deux poteaux de Ndiaye (73e) et Mbemba (78e) et d’un Oukidja en feu (80e). Il fallait attendre l’entrant Vitinha, déjà buteur contre Reims, pour remettre les deux équipes à égalité, d’une frappe à ras de terre au premier poteau (82e). Une dernière occasion de Sarr, captée par Oukidja, faisait frissonner les supporters messins au bout du temps additionnel (90+9e). Tenu en échec, l’OM ne prend qu’un point face à un FC Metz, qui ouvre son compteur de points dans cette Ligue 1 édition 2023-2024.