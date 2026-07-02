Coupe du Monde 2026 : la sortie médiatique remarquée du sélectionneur du Canada sur le Maroc

Le Maroc est fidèle à sa réputation et à son nouveau statut de puissance footballistique. Après un Mondial 2022 brillant et une CAN 2025 remportée à la maison, les Lions de l’Atlas arrivaient à cette Coupe du Monde 2026 avec une étiquette d’outsider sérieux, capable de poser de sérieux soucis aux principaux favoris. Deuxièmes de leur groupe à égalité avec le Brésil, tous deux avec 7 points, les hommes de Mohamed Ouahbi ont parfaitement lancé leur tournoi, avant de sortir les Pays-Bas.

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Une victoire face à un gros morceau européen qui n’a d’ailleurs clairement pas fait débat. « Honnêtement, le Maroc mérite pleinement sa qualification. Les Marocains étaient la meilleure équipe dès la première minute de jeu. Je suis très déçu, c’était un très mauvais match de la sélection. Oui, tu prends l’avantage, mais ensuite tu veux juste compter sur la chance pour te qualifier. Le Maroc était meilleur », a par exemple lancé l’ancien international oranje Rafael van der Vaart, qui avait pourtant un peu dénigré les Marocains avant le match.

Le Maroc, « un cauchemar » pour le Canada

En huitièmes, le champion d’Afrique défiera un des pays hôtes, le Canada. Un rival a priori plus abordable que les Pays-Bas, du moins sur le papier. Et clairement, au Canada, on se positionne en outsider pour ce duel. Jesse Marsch, le sélectionneur canadien, a tenu des propos très forts sur les Marocains en conférence de presse. « Se préparer pour le Maroc, c’est comme un horrible cauchemar. Je me dis "je ne veux pas les voir jouer, ils sont trop forts" », a d’abord lancé le tacticien américain.

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« On sait que le Maroc a joué 120 minutes. On doit savoir que c’est un des avantages qu’on peut avoir, être plus frais et plus en forme. Mais on ne changera pas notre identité, même si on peut utiliser des nuances tactiques en fonction de l’adversaire. Wayne Gretzky (légende canadienne du hockey, ndlr) m’envoie des messages au quotidien. Il supporte l’équipe, il me dit "je ne connais pas assez le football, mais est-ce qu’on a une chance ?". Et je lui réponds "oui, on a une chance, et on va la saisir !" », a conclu le sélectionneur canadien. Rendez-vous samedi !