Luis Enrique s’est également montré satisfait de cette nouvelle victoire parisienne contre Lorient (2-0). L’entraîneur espagnol a reconnu les difficultés rencontrées par son équipe face à une formation lorientaise particulièrement regroupée défensivement. « Ça fait plaisir, on gagne et on continue à gagner. On connaissait la difficulté de ce match et ça l’a été jusqu’à la dernière minute », a-t-il expliqué après la rencontre.

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Le technicien parisien a notamment insisté sur les difficultés rencontrées pour contourner le bloc bas adverse et trouver des espaces. «Chaque match a des difficultés, cela a été difficile de presser et de surmonter le bloc bas. On a mérité de gagner le match. Quand tu joues contre une équipe qui défend très bien, il n’y a pas d’espace, il faut jouer à une ou deux touches. On aurait pu marquer plus de buts», a ajouté le technicien parisien sur Ligue 1+.