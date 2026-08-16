L’AS Monaco ouvre la porte à un départ de Jordan Teze

Jordan Teze pourrait quitter l’AS Monaco avant la fin du mercato estival. Selon nos informations, le club de la Principauté a informé le défenseur néerlandais de 26 ans qu’il pouvait se trouver une nouvelle équipe. Un transfert définitif n’est pas la seule possibilité puisque Monaco est également disposé à étudier un départ sous la forme d’un prêt.

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❗️Monaco a informé Jordan Teze qu’il pouvait quitter le club cet été.



➡️ Un départ en prêt est également possible pour le défenseur néerlandais. pic.twitter.com/KWff3OuhNc — Santi Aouna (@Santi_J_FM) August 16, 2026

Arrivé à l’été 2024 en provenance du PSV Eindhoven pour environ 10 millions d’euros, Teze pourrait donc tourner la page après deux saisons sur le Rocher (66 matchs). La saison dernière, le défenseur polyvalent a disputé 33 matchs de Ligue 1, pour un but et deux passes décisives. Reste désormais à savoir quels clubs se positionneront sur l’international néerlandais (4 sélections) d’ici la fermeture du marché.