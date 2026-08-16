Menu Rechercher
Commenter 2
Exclu FM Ligue 1

L’AS Monaco ouvre la porte à un départ de Jordan Teze

Par Santi Aouna - Sasha Nahon
1 min.
Jordan Teze avec l'ASM contre le PSG en Ligue des Champions @Maxppp

Jordan Teze pourrait quitter l’AS Monaco avant la fin du mercato estival. Selon nos informations, le club de la Principauté a informé le défenseur néerlandais de 26 ans qu’il pouvait se trouver une nouvelle équipe. Un transfert définitif n’est pas la seule possibilité puisque Monaco est également disposé à étudier un départ sous la forme d’un prêt.

La suite après cette publicité

Arrivé à l’été 2024 en provenance du PSV Eindhoven pour environ 10 millions d’euros, Teze pourrait donc tourner la page après deux saisons sur le Rocher (66 matchs). La saison dernière, le défenseur polyvalent a disputé 33 matchs de Ligue 1, pour un but et deux passes décisives. Reste désormais à savoir quels clubs se positionneront sur l’international néerlandais (4 sélections) d’ici la fermeture du marché.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (2)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Ligue 1
Monaco
Jordan Teze

En savoir plus sur

Ligue 1 Ligue 1 McDonald's
Monaco Logo Monaco
Jordan Teze Jordan Teze
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier