LdC : Kai Havertz est prêt à payer le voyage de Chelsea

Chelsea vit des heures difficiles après la mise en vente du club. Mais les Blues doivent, tant bien que mal, se concentrer sur le terrain. Dimanche, ils ont battu Newcastle 1 à 0 en Premier League. Demain, ils espèrent poursuivre sur cette voie soir face au LOSC lors des huitièmes de finale retour de l'UEFA Champions League (match à suivre en direct en live commenté sur notre site). Un match qu'ils feront tout pour aller jouer malgré les limites financières imposées au club. Thomas Tuchel a expliqué qu'il était prêt à aller en bus, en voiture ou même conduire un mini-bus pour se rendre à Lille. Mais l'Allemand n'aura peut-être pas besoin d'aller aussi loin.

Ce mardi en conférence de presse, Kai Havertz (22 ans) a fait une annonce. «Pour nous, venir aux matchs, c'est la chose la plus importante. Je pense qu'il y a beaucoup de choses plus difficiles dans le monde en ce moment, si nous devons prendre le train ou le bus pour un match à l'extérieur. Je paierais. Ce n'est pas un problème». Il est prêt à en faire de même pour le match à Middlesbrough, samedi, en FA Cup. Un joli geste de la part de l'Allemand, grand seigneur et qui a avoué que les joueurs restaient professionnels malgré cette situation pour le moins étrange.

