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Ligue 1

Nice : les louanges de Clauss sur Wahi

Par Valentin Feuillette
Elye Wahi @Maxppp
Marseille 1-1 Nice

Au micro de Ligue 1+, Jonathan Clauss n’a pas maché ses mots sur la performance d’Elye Wahi, de retour au Vélodrome. Auteur d’une panenka sur le but égalisateur, l’attaquant français a permis aux Aiglons d’empocher un point contre l’OM (1-1) ce dimanche.

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«Très dur pour lui, il avait des clients. On a dû le calmer. J’ai dit le garder, il a gardé son sang froid. Elle est parfaite. Il savait qu’il en avait une ou deux. Il fait le geste juste. Cela permet de prendre un point», a déclaré le latéral niçois.

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