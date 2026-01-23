Menu Rechercher
Libre, Amine Bassi veut revenir en Europe

Par Sebastien Denis
Amine Bassi à la lutte avec Sergio Busquets en MLS @Maxppp

Il avait quitté la France et le FC Metz sur la pointe des pieds en 2023 pour vivre son "rêve américain". Trois ans plus tard, le pari est plus que réussi pour Amine Bassi. Le milieu offensif formé à l’AS Nancy-Lorraine s’est littéralement régalé en MLS avec Houston, devenant l’un des chouchous du public texan. Le bilan comptable est flatteur : en 114 matchs toutes compétitions confondues (MLS, Playoffs, Leagues Cup), le Marocain a inscrit 21 buts et délivré 18 passes décisives. Une régularité impressionnante couronnée par un titre, la US Open Cup remportée en 2023.

Désormais libre de tout contrat et âgé de 28 ans, Bassi souhaite faire son retour sur le Vieux Continent. Sa polyvalence sur le front de l’attaque et sa qualité technique sur coups de pied arrêtés en font une opportunité de marché très attractive. Selon nos informations, Derby County qui a manifesté son intérêt. L’ancien Nancéien, passé brièvement par Barnsley, connaît déjà l’intensité du football anglais et est ouvert à un nouveau challenge en Championship et même plus globalement en Europe.

