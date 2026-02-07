Arbeloa qualifie l’affaire Negreira de «plus grand scandale de l’histoire du football espagnol»

La guerre des mots entre le FC Barcelone et le Real Madrid est repartie de plus belle ce samedi. En conférence de presse, Alvaro Arbeola d’abord refusé de répondre à une question sur le départ des Catalans du projet de Super League puis s’est montré bien plus prolixe au sujet de l’affaire Negreira, ce fameux scandale arbitral présumé où le Barça tiendrait un rôle clé.

« Personne ne comprend pourquoi, aujourd’hui encore, le plus grand scandale de l’histoire du football espagnol reste irrésolu. Et cela concerne tout le monde », cogne le technicien madrilène, rejoignant la ligne de conduite de son président. Florentino Pérez avait lui évoqué le « plus grand scandale de l’histoire du football » à la fin décembre.