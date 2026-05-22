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Joao Felix élu joueur de la saison de Saudi Pro League
1 min.
@Maxppp
Arrivé l’été dernier en provenance de Chelsea, João Félix a marqué de son empreinte sa première année avec Al-Nassr. L’attaquant portugais vient d’être officiellement sacré meilleur joueur de la saison 2025/26 de la Saudi Pro League, récompensant ainsi son adaptation express et son impact immédiat au sein du championnat saoudien.
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Roshn Saudi League @SPL_EN – 22:42
Al Nassr’s Joao Felix is your #RoshnSaudiLeague Player of the Season after 20 goals, 13 assists and a title winning debut season! 🇵🇹 💫 Presented by @roshnksaVoir sur X
Cette distinction suprême couronne un exercice de haut vol sur le plan personnel. Véritable maître à jouer de son équipe, le joueur de 26 ans a affiché une régularité impressionnante tout au long de la saison en totalisant un bilan remarquable de 20 buts inscrits et 13 passes décisives délivrées.
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