PSG : Gianluigi Donnarumma a fait son choix pour le mercato

C’est un feuilleton assez inattendu que les supporters du Paris Saint-Germain suivent ces derniers mois. En effet, l’avenir de Gianluigi Donnarumma (26 ans) fait couler de l’encre. Beaucoup d’encre. Après une saison globalement réussie, il ne devrait pas y avoir de problème entre l’ancien de l’AC Milan et le club de la capitale. Et pourtant, le portier en fin de contrat en juin 2026 n’a toujours pas prolongé son bail avec les pensionnaires du Parc des Princes. Il y a eu des échanges et même une proposition de la part des champions d’Europe.

Des négociations qui coincent

Mais comme expliqué sur notre site, elle ne convient pas au camp Donnarumma. Et chaque clan semble camper sur ses positions pour le moment. En parallèle, d’autres éléments sont venus s’ajouter à ce dossier brûlant. Le PSG scrute le marché des gardiens et regarde du côté de Lucas Chevalier (LOSC). Le club de la capitale a aussi fixé un prix de départ pour son joueur. Ce qui est un signe que Paris n’exclut rien. En cas de vente, le club présidé par Nasser Al-Khelaïfi demandera au minimum 40 M€. De son côté, "Gigio" est dans le viseur de plusieurs clubs.

L’Inter Milan, Manchester United, Manchester City et même le Real Madrid ont été cités comme des candidats potentiels à sa signature cet été. Ce week-end, son agent, Vincenzo Raiola, a d’ailleurs fait un point sur ce sujet. «Pour le moment, il n’y a pas de porte ouverte en Italie et je ne pense même pas qu’il soit temps de rentrer. Au PSG, il se sent bien, il y a des situations contractuelles à définir, mais j’exclus tout retour de Donnarumma, du moins à court terme (…) Bien sûr, il y a aussi d’autres clubs, mais nous évaluons tout avec sérénité.»

Paris à tout prix ?

Et le principal intéressé dans tout cela ? Après la divulgation des intérêts de gros clubs européens et des informations sur la position du PSG, Donnarumma a été invité à se prononcer sur le sujet. En conférence de presse d’avant-match, il avait avoué :« je ne sais pas encore ce qui va se passer. Je n’ai rien décidé. Pour le moment, je veux me concentrer sur les matches avec la sélection nationale. » Hier soir après la victoire 2 à 0 de l’Italie face à la Moldavie dans le cadre des qualifications au Mondial 2026, il a confié à Sky Italia : « ma priorité est de rester au PSG, je pense qu’il n’y aura pas de problèmes dans les négociations.» Ensuite, il a pris la parole sur la Rai pour évoquer la situation de la sélection.

«Ces jours-ci n’ont pas été faciles. Le coach méritait de terminer sur une belle victoire. Nous aurions pu faire mieux et, lors des derniers matches, nous avons eu une mauvaise attitude. Cela ne peut pas arriver avec le maillot bleu. Les adieux de Spalletti ? Ce n’était pas facile. Une relation s’était créée avec tout le staff, au-delà du football. Nous avons essayé de préparer ce match du mieux que nous pouvions. Il nous a tout donné cette fois encore. C’est la preuve que le coach est aussi quelqu’un de formidable. Je ne sais pas ce qui a manqué. Après le Championnat d’Europe, nous étions dans un grand moment, mais nous n’avons pas réussi à trouver l’équilibre. La Coupe du Monde est incontournable. Je ne sais pas qui viendra maintenant, mais je suis confiant. Je donnerai toujours le meilleur de moi-même avec ce maillot.» Il en fera de même en club. Il reste à savoir si ce sera toujours avec la tunique du PSG. C’est en tout cas son souhait.