Le PSG se prépare à reprendre ce lundi

Les échéances se rapprochent tout doucement pour le Paris Saint-Germain. Ayant terminé sa saison prématurément suite à l'arrêt de la Ligue 1 compte tenu de la pandémie de coronavirus, le club francilien se prépare à faire sa rentrée demain. Ce lundi matin, sont attendus l'ensemble des joueurs de l'effectif comme l'explique Le Parisien.

Seuls les partants, Edinson Cavani, Thomas Meunier, Tanguy Kouassi et Adil Aouchiche ne sont pas conviés et ne seront plus parisiens à compter du 1er juillet. Pendant trois jours, les joueurs vont enchaîner différents tests afin de savoir s'ils sont positifs ou non au coronavirus. Le club veut se montrer très prudent et l'entraînement par petits groupes ne débutera qu'à partir de jeudi.