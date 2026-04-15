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Ligue des Champions

Bayern-Real Madrid : 9 joueurs sous la menace d’une suspension contre le PSG

Par Maxime Barbaud
1 min.
Mbappé face à Neuer @Maxppp
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Vainqueur du Real Madrid (2-1) au match aller, le Bayern reçoit le club espagnol ce soir pour ce quart de finale retour et espère retrouver le PSG pour le dernier carré de cette Ligue des Champions. Les Bavarois ont une petite longueur d’avance mais prudence, la Casa Blanca ne dit jamais son dernier mot dans cette compétition.

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Des deux côtés, on aura un œil particulièrement attentif sur les joueurs sous la menace d’une suspension pour une éventuelle demi-finale aller, le 28 avril prochain au Parc des Princes. Côté Bayern, Upamecano, Tah, Neuer et Laimer vont devoir se montrer prudents, comme Carreras, Huijsen, Bellingham, Vinicius et Kylian Mbappé côté madrilène.

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