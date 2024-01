LOSC : Olivier Létang fait taire les rumeurs de départs

Edon Zhegrova, Tiago Djalo, Leny Yoro … les rumeurs s’enchaînent sur de possibles départs du côté du LOSC. Après l’excellente performance de son équipe face à Lorient (3-0), Olivier Letang est revenu sur le mercato au micro d’Amazon Prime. Le président lillois a voulu rassurer ses supporters : « On va garder cet effectif. On veut le renforcer, mais ce qu’on veut, encore une fois, c’est tout donner, et ne pas avoir de regrets en fin de saison. »

Olivier Létang a poursuivi : « On ne peut pas mettre une exigence très forte au niveau des joueurs en acceptant que des joueurs partent, a estimé Olivier Létang au micro du diffuseur. On est dans une aventure humaine, on va aller jusqu’au bout ensemble ». Pas de départs en janvier, à l’exception du défenseur Akim Zedadka, qui n’a pas joué une seule minute en Ligue 1 cette saison, le joueur dispose d’un bon de sortie. Les Lillois ont déjà prêté Alan Virginius (21 ans) à Clermont.