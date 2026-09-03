Les ennuis ne sont pas terminés pour l’OM

12 départs officiels, 0 arrivée, voilà un mercato qui restera dans les annales côté marseillais, après avoir vécu les années Longoria où les recrues se comptaient par dizaines. La cure d’austérité imposée par le propriétaire Frank McCourt aurait même pu prendre une tournure plus massive, des joueurs comme Höjbjerg, Aguerd et Paixão ayant échappé à un départ plus ou moins imposé.

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Reste que la saison s’annonce malgré tout morose. L’effectif a perdu en quantité et en qualité, les seuls arrivants sont les retours de prêt, et il va falloir s’appuyer sur des jeunes qui n’ont jamais connu une telle passerelle avec les pros. Autant dire que Bruno Genesio va devoir se montrer créatif dans ses compositions d’équipe, surtout au démarrage de la Ligue Europa dans deux semaines. L’effectif marseillais ne semble pas taillé pour affronter deux compétitions de front, et on se demande déjà quel turnover pourra être fait, et quels joueurs seront obligés d’enchaîner.

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Des baisses de salaire et des ventes encore à venir

L’ultime départ du mercato estival, Quinten Timber, dépeuple à son tour le secteur qui semblait le mieux fourni, le milieu de terrain, qui compte Höjbjerg, Abdelli, Gomes, Kondogbia (également utilisé en défense centrale) et Nnadi. Les deux derniers cités sont déjà blessés, après seulement 2 journées de Ligue 1… Mais l’OM va surtout croiser les doigts pour éviter les blessures au poste de gardien, De Lange n’ayant pas de véritable doublure, de latéral droit, avec Weah en seul spécialiste du poste, et d’ailier gauche, puisque le Brésilien Igor Paixão est le seul joueur de percussion de l’effectif.

L’OM va donc devoir espérer une saison avec le minimum de blessures, et le maximum de bonnes surprises au sein de son effectif. Tout en tentant de faire accepter des baisses de salaire aux plus gros émoluments de l’effectif. Selon La Provence, les négociations sont en cours avec Höjbjerg, Harit et Kondogbia, avec une prolongation de contrat pour lisser leurs salaires. Et à tout cela s’ajoutera la nécessité, encore, de vendre lors du prochain mercato hivernal…