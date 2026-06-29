CdM 2026, EdF : le joli message d’Adrien Rabiot à Didier Deschamps

Après avoir appris le décès de sa mère, Didier Deschamps est de retour auprès du groupe France et prépare actuellement le 16e de finale de Coupe du Monde face à la Suède. Présent en conférence de presse à la veille de ce rendez-vous, Adrien Rabiot a tenu à adresser un joli message à son sélectionneur, forcément affecté par une telle perte.

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« C’est vrai que ça a été assez compliqué quand il nous a annoncé le décès de sa maman et qu’il devait partir. Il y a eu un choc. On est contents de le retrouver. Ce n’est pas évident de faire son deuil dans ces conditions, mais c’est le foot et il est revenu avec l’envie de bien faire et d’aller le plus loin possible. C’est quelque chose qui va lui faire du bien et lui permettre d’oublier un peu. Il est touché, mais il essaye de le montrer le moins possible pour ne pas affecter le groupe, je pense. Tout le groupe est uni, on connaît le moment qu’il traverse et on va essayer de lui donner du baume au cœur », a expliqué le milieu de l’AC Milan.