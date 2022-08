Chelsea veut faire son marché au FC Barcelone

La suite après cette publicité

Ce mercato prend des proportions étonnantes du côté de Chelsea. Sans doute pressé par le retour plus rapide que les autres années de la Premier League (en raison de la Coupe du Monde organisée du 21 novembre au 18 décembre), le club londonien s'aperçoit qu'à la veille de la reprise officielle, son effectif n'est pas du tout prêt. Après avoir proposé 75 M€ sur Wesley Fofana (proposition refusée), les Blues explorent d'autres pistes en parallèle.

Hier, la presse anglaise affirmait que la venue de Marc Cucurella en provenance de Brighton était bouclée contre 68 M€. Dans la foulée, les Seagulls ont démenti mais l'intérêt est bien réel et il ne serait pas étonnant de voir le latéral gauche espagnol filer chez le vainqueur de la Ligue des Champions 2021. Il faut croire que le club anglais a un faible en ce moment pour les joueurs formés au Barça ou présents actuellement chez les Blaugranas.

Chelsea pense à Depay et Aubameyang

Il y a bien sûr le dossier Frenkie de Jong. Le Néerlandais a refusé de s'en aller pour Manchester United qu'il estime ne pas être assez compétitif mais veut bien rejoindre Chelsea. Problème, la direction londonienne n'est pas prête à s'aligner sur la proposition des Red Devils de 85 M€ malgré des coffres remplis. Le milieu de terrain n'est pas le seul joueur de l'effectif catalan à être dans le viseur de Tuchel et là, c'est vers l'attaque qu'il faut se tourner.

Placé sur la liste des transferts, Memphis Depay fait désormais partie des pistes explorées par Chelsea, lui qui est suivi par le Borussia Dortmund mais aussi et surtout la Juventus. Lukaku parti et Werner sur le départ, le récent 3e de Premier League a besoin de se renforcer devant et pense également à Pierre-Emerick Aubameyang. Le Gabonais sait qu'il aura moins de temps de jeu avec l'arrivée de Lewandowski, lui qui a signé en janvier dernier à des conditions particulièrement basses pour le marché.