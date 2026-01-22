Le LOSC est en pleine chute libre !

Le LOSC est à l’arrêt. Balayé par le PSG le week-end dernier après avoir mordu la poussière contre l’OL en Coupe de France et perdu face à Rennes en championnat, le club nordiste a vécu une nouvelle déconvenue, ce jeudi soir. Opposés au Celta de Vigo dans le cadre de la 7e journée de la Ligue Europa, les Dogues ont finalement rendu les armes (1-2). Trahi par un début de match totalement manqué, Lille pourra également regretter son manque d’efficacité offensive, sans parler de la blessure de Nabil Bentaleb… Une soirée cauchemardesque qui intervient après des semaines de doute où les hommes de Bruno Genesio ne semblent plus trouver la recette. La donne est simple : sur les 4 derniers matchs perdus, le LOSC a encaissé 9 buts pour seulement 2 inscrits.

Interrogé sur ce nouveau scénario regrettable, Olivier Giroud ne pouvait d’ailleurs pas contenir sa frustration. «Ce premier but d’entrée au bout de 30 secondes est agaçant, on s’était déjà fait punir contre Lyon de la même manière, on s’était dit des choses et on fait les mêmes erreurs. Ce deuxième but me fait enrager aussi, il nous tue, on réduit le score mais c’était trop tard, ils ont défendu, gagné du temps, on a manqué de justesse dans les 30 derniers mètres, on a manqué trop de justesse dans le dernier geste ou l’avant-dernier geste. Il faut se relever, se serrer les coudes et passer à autre chose», pestait l’attaquant lillois.

Une attaque en berne

21es de la phase de ligue en C3 et 5es de Ligue 1, les Nordistes vont désormais devoir réagir pour mettre fin à cette spirale négative et préserver leur fin de saison. Une mission d’autant plus complexe au regard du contexte. Pour rappel, les pensionnaires du stade Pierre-Mauroy devront faire sans Hamza Igamane, victime d’une rupture du ligament croisé lors de la finale de la Coupe d’Afrique des Nations, au cours des prochains mois. Une perte de taille à l’heure où le LOSC éprouve toutes les peines du monde à trouver le chemin des filets (4 tirs cadrés sur 20 tentatives ce jeudi soir, ndlr).

«C’est quelque chose que je dis souvent, mais s’il y a des arrivées sur le mercato d’hiver (le LOSC s’intéresse à Neal Maupay, ndlr), il faut que ce soit des renforts. Il ne faut pas que ce soit juste pour dire qu’on a recruté, et puis tout le monde est content. Le but n’est pas de faire un effet d’annonce. Ce qu’il nous faut, c’est un renfort. C’est un joueur capable de compenser l’absence d’Hamza, qui était capable de marquer entre 10 et 15 buts sur la saison. Si on veut que l’équipe continue à être performante, il faut être capable d’aller chercher un joueur qui a le potentiel pour faire ça. Sinon, ça ne sert à rien d’aller chercher un joueur pour faire des effets d’annonce», rappelait, de son côté, Bruno Genesio, conscient de l’urgence…