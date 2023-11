PSG - AS Monaco : Gonçalo Ramos évoque la concurrence avec Randal Kolo Muani

Préféré à Randal Kolo Muani pour débuter contre l’AS Monaco, vendredi soir, Gonçalo Ramos a très certainement marqué de précieux points aux yeux de Luis Enrique. Buteur, disponible pour ses partenaires, volontaire, combatif et précieux dans son rôle de pivot, le Portugais a été l’un des symboles de cette masterclass offensive réalisée par les champions de France en titre. Interrogé sur la concurrence avec l’ancien joueur de l’Eintracht Francfort, lui aussi buteur en fin de rencontre, l’ancien attaquant de Benfica a assuré que tout se passait bien avec le Tricolore.

La suite après cette publicité

«Je suis heureux et surtout très heureux pour le collectif, on est prêt désormais pour affronter Newcastle mardi prochain. Le plan était comme d’habitude, à savoir avoir le ballon, le conserver et ça a bien fonctionné. Avec Randal Kolo Muani, c’est une concurrence saine, on s’entend très bien», estimait ainsi le Portugais, quelques minutes après le match, au micro de Free. De bon augure pour la suite de la saison…