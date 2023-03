Espagne : Luis de la Fuente a forcé Gavi et Ceballos à s’expliquer

Gavi et Dani Ceballos agitent l’actualité de la sélection espagnole. Deux jours après le Clasico qui a tourné à la faveur du Barça, les deux milieux de terrain ont été forcés par leur sélectionneur de s’expliquer, après que le premier ait mis un coup d’épaule au second. Celui-ci répondait à acte d’antijeu de Ceballos sur Lewandowski, et peut-être aussi au fait qu’il lui avait tiré les cheveux lors d’un précédent Clasico en finale de Supercoupe d’Espagne, le 15 janvier dernier.

«Le sélectionneur nous a dit d’en parler et c’est ce que nous avons fait. (…) Tout s’est arrangé. Tout ce qu’il se passe sur le terrain reste sur le terrain. Il faut aller dans la même direction. S’il n’y a pas de bonne ambiance et de bonnes sensations, je ne vais pas courir pour lui et il ne m’aidera pas. Il faut qu’on mette cela de côté. Nous sommes maintenant coéquipiers» a déclaré le Madrilène dans un entretien accordé à Marca ce mardi. Voilà qui devrait apaiser les tensions.

