OM : les premiers mots de Medhi Benatia après son départ

Cette fois-ci, c’est terminé entre Medhi Benatia et l’Olympique de Marseille. Le directeur du football du club olympien avait annoncé son départ en février dernier, quelques jours après celui de Roberto De Zerbi. Finalement revenu quelques jours plus tard après avoir été convaincu par Franck McCourt, l’ancien défenseur marocain avait décidé de rester en fonction jusqu’à l’issue de la saison. En ce samedi soir, à la veille de la dernière journée de Ligue 1 face à Rennes, l’OM a annoncé le départ de son dirigeant à compter du 18 mai.

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Celui qui est revenu dans la direction marseillaise en 2023 a tout de même eu quelques mots à destination des supporters phocéens. « Je suis revenu à l’OM avec l’envie de servir ce club qui compte tant à mes yeux et la volonté de faire de mon mieux. Je tiens à remercier Frank McCourt pour la confiance qu’il m’a accordée sans jamais faillir. Ce lien restera gravé dans ma mémoire. Je souhaite à l’Olympique de Marseille de connaître le succès qu’il mérite. Ce club, cette ville, ces supporters le méritent pleinement », a déclaré Medhi Benatia.