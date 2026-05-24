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La provocation des supporters d’Arsenal à Manchester City

Par Chemssdine Belgacem
1 min.
Les joueurs d'Arsenal face à l'Atlético @Maxppp

Il y a quelques semaines, un supporter de Manchester City avait fait le buzz lors de la victoire de son équipe contre Arsenal. Filmé par les diffuseurs anglais, le supporter mancunien était apparu avec une bouteille d’eau vide à l’effigie d’Arsenal. La séquence où l’on voyait l’homme boire la bouteille d’Arsenal a fait le tour du monde et a enflammé les réseaux sociaux.

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A vingança dos adeptos do Arsenal 🤣

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Ce dimanche, les supporters d’Arsenal tiennent leur revanche. Alors que les Gunners sont sacrés champions d’Angleterre, des supporters londoniens ont répondu en buvant à leur tour des bouteilles présentant un logo de Manchester City. Du chambrage comme on l’aime…

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