Le Real Madrid va blinder Arda Güler
Le Real Madrid lance le chantier des prolongations. Cet été, le club de Florentino Pérez a blindé Vinicius Jr. Ce matin, la COPE a annoncé que Thibaut Courtois, en fin de contrat en juin 2027, va étendre son bail pour une saison supplémentaire, soit jusqu’en 2028. Mais il n’est pas le seul à jouer les prolongations avec les Merengues.
AS révèle que les pensionnaires du stade Santiago-Bernabéu vont étendre le bail d’Arda Güler. Initialement lié aux Madrilènes jusqu’en 2029, le polyvalent milieu de terrain turc va prolonger le plaisir jusqu’en 2031. Le Real Madrid va d’ailleurs nettement augmenter son salaire. Les Espagnols sont très contents du Turc de 21 ans et de sa progression depuis son arrivée en 2023. Ils voient l’avenir avec lui. Cela tombe bien, lui aussi. Un accord a déjà été trouvé entre les deux parties.
En savoir plus sur
«Un joueur qui marque ne sera jamais un problème dans une équipe » : Kylian Mbappé répond aux critiques
Nos dernières vidéos
«Un joueur qui marque ne sera jamais un problème dans une équipe » : Kylian Mbappé répond aux critiques
Les plus lus
Explorer