Newcastle et Arsenal se sont quittés sur un match nul spectaculaire (2-2) ce samedi, lors de la 11e journée de Premier League. Menés à la pause après l’ouverture du score d’Eze à la 33e minute, les Gunners ont vu les Magpies revenir dès le début du second acte grâce à Barnes (49e). Thiaw a ensuite donné l’avantage aux locaux à la 62e minute, sur une passe décisive de Willock.

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Mais Arsenal a refusé de repartir bredouille de St James Park. Entré en jeu, Madueke a remis les deux équipes à égalité à la 78e minute, bien servi par Ødegaard. Malgré une fin de rencontre disputée, aucune formation n’est parvenue à faire la différence dans le temps additionnel.