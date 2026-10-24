Liverpool : Ronald Araujo se livre sur son combat contre la dépression

Relancé depuis son arrivée à Liverpool cet été, Ronald Araujo a décidé de prendre la parole sur un sujet particulièrement personnel. Prêté par le FC Barcelone avec une option d’achat, le défenseur uruguayen retrouve progressivement son meilleur niveau après avoir traversé une période très difficile sur le plan psychologique. Auteur de deux buts en onze apparitions sous le maillot des Reds, l’ancien capitaine blaugrana semble avoir retrouvé la confiance qui lui manquait lors de ses derniers mois en Catalogne. Dans un entretien accordé au Times, le joueur de 27 ans est revenu sur les problèmes d’anxiété et de dépression qui l’avaient contraint à s’éloigner temporairement des terrains. « Parfois, on garde tout en soi et on essaie d’être l’homme fort, mais dans la vie, il faut parler des choses et s’ouvrir sur ce qu’on traverse », a-t-il confié. Un témoignage important de la part de l’international uruguayen, qui souhaite encourager les personnes confrontées à des difficultés similaires à ne pas rester seules face à leur souffrance.

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En décembre dernier, Ronald Araujo avait notamment décidé de faire une pause dans sa carrière pour prendre soin de sa santé mentale, avant de partir effectuer une retraite spirituelle en Israël. Un choix qu’il considère aujourd’hui comme déterminant dans son rétablissement. « Prendre cette pause a été la meilleure décision que je n’aie jamais prise. Aujourd’hui, je me sens bien, je suis heureux et je retrouve le plaisir de jouer au football. Maintenant, je peux à nouveau montrer de quoi je suis vraiment capable », a expliqué le défenseur. Désormais épanoui en Angleterre, Araujo préfère toutefois ne pas se projeter trop rapidement concernant son avenir à Liverpool. « C’est trop tôt pour en parler. Je veux remercier tout le monde pour l’affection qu’ils m’ont témoignée, car cela m’a énormément aidé. Que je reste à Liverpool ou non, cela ne dépend pas exclusivement de moi », a-t-il précisé. Cinquièmes de Premier League avec 12 points après sept journées, les Reds accueilleront Brighton ce dimanche (15h), avec l’ambition de se rapprocher des quatre premières places du championnat.