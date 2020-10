Les pistes de l'OM pour remplacer Bouna Sarr

La suite après cette publicité

En ce dimanche midi, l'annonce exclusive d'un accord entre l'OM et le Bayern Munich pour Bouna Sarr sur FM en a surpris plus d'un et les supporters marseillais naviguaient entre joie et incrédulité. Le latéral droit de Marseille qui doit arriver ce matin à Munich pour s'engager avec le Bayern va laisser un trou béant dans la défense marseillaise. On parle d'un joueur qui totalise plus d'une centaine de matches toutes compétitions confondues avec l'OM ces trois dernières années.

Alors bien évidemment, Pablo Longoria n'a pas attendu ce dimanche pour lui chercher un successeur. Mais dans ce marché estival si particulier trouver un remplaçant de qualité à Bouna Sarr à moindre coût n'apparaît pas aisé. La piste la plus logique et la plus accessible financièrement mène à Kenny Lala. Le latéral droit de Strasbourg qui est en fin de contrat dans quelques semaines et qui n'a jamais caché qu'il rêverait de rejoindre la cité phocéenne, est une vraie alternative et son profil plait à André Villas-Boas comme nous l'évoquions déjà en juillet dernier. Son agent s'est rapproché de Longoria mais pour le moment aucune avancée significative n'est à signaler.

Autre joueur suivi par l'OM, Fabien Centonze (24 ans). Mais le latéral droit du FC Metz ne sera pas simple à déloger. Toutefois, on voit mal comment le club de l'actuel meilleur buteur de L1 Ibrahima Niane laisserait filer le seul spécialiste du poste en Moselle. De brèves discussions ont également eu lieu avec Thomas Foket le latéral belge du Stade de Reims, mais sans aller vraiment plus loin. Mais Pablo Longoria a de la ressource et dispose encore de deux autres pistes (une en Ligue 1 et une à l'étranger). Sans trop de moyens financiers, l'homme fort du mercato du club phocéen va devoir faire jouer ses réseaux pour recruter son futur latéral droit...