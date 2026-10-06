Argentine : les îles Malouines s’invitent au jubilé de Messi

Les îles Malouines vont encore s’inviter dans l’actualité de la sélection argentine. Selon le journaliste argentin Gastón Edul, le drapeau emblématique des « Malvinas Argentinas » sera présent ce mardi lors du match face au Bénin, pour le jubilé tant attendu de Lionel Messi. Un symbole particulièrement sensible en Argentine, où la souveraineté sur l’archipel reste une question nationale majeure.

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Cette présence intervient dans un contexte déjà marqué par la polémique lors de la Coupe du Monde 2026. Lors du Mondial nord-américain, la présence de symboles liés aux Malouines avait provoqué une vive controverse autour de la sélection argentine et de ses supporters, ravivant les tensions diplomatiques avec le Royaume-Uni autour de cet archipel disputé depuis la guerre des Malouines de 1982.