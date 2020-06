Téléfoot : Bixente Lizarazu est aux anges

Ce mardi, Mediapro a dévoilé en détail son arrivée dans le paysage audiovisuel du foot français, avec ce partenariat avec TF1 et la création de Téléfoot. Pour les grosses affiches de Ligue 1, on aura notamment droit aux commentaires du duo Grégoire Margotton - Bixente Lizarazu, qu'on a notamment l'habitude d'entendre lors des compétitions internationales. L'ex latéral du Bayern Munich a tenu à faire part de sa satisfaction.

« Commenter 20 grands matches de Ligue 1, dont les 10 plus belles affiches, on n'a pas réfléchi longtemps avec Grégoire ! Sur Canal (de 2006 à 2009), je commentais la Ligue des champions, j'intervenais dans le CFC, mais le commentaire pur du Championnat, je ne l'ai pas fait. Un nouveau challenge, j'aime ça ! [...] Nos temps forts habituels, ce sont les grands événements puis le fil annuel des Bleus et des matches internationaux. Désormais, l'année sera bien remplie mais c'est sympa. En plus, nos déplacements créeront du lien avec la Ligue 1, les clubs, les joueurs... On sera au plus près. Cela nous permettra de faire aussi des choses intéressantes pour Téléfoot le dimanche matin », a expliqué l'ancien joueur des Bleus à l'Equipe. Espérons que Margotton et lui puissent commenter de sacrés matchs de Ligue 1 !