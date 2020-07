Le grand retour du PSG et de Neymar impressionne déjà l'Europe, le nouveau coup de sang de Zlatan Ibrahimovic

La suite après cette publicité

Le festival du PSG impressionne déjà

9-0 ! Le score de ce premier match amical du Paris Saint-Germain a totalement éclipsé l’événement qui se jouait au Stade Océane hier en fin de journée. Il s'agissait du premier match dans les cinq grands pays européens à se jouer devant du public (en l’occurrence 5 000 personnes ici) depuis le 15 mars dernier. Mais les personnes présentes au stade n'ont pas assisté à un suspense fou. Les Parisiens ont broyé les Havrais, prouvant qu'ils étaient en forme. Notamment Neymar, qui a beaucoup fait parler de lui en Espagne. En effet, son but a impressionné et a fait le tour du web. Marca trouve même sa réalisation «merveilleuse.» «Quatre mois sans jouer et le Brésilien fait déjà ça», s'enthousiasme le média. Même chose pour As qui parle d'un but fait d'«or pur».

Le coup de sang d'Ibrahimovic

Il n'est pas facile de sortir Zlatan Ibrahimovic du terrain. Alors que l'AC Milan a décroché un nul précieux hier soir sur la pelouse du Napoli (2-2), Stefano Piloi, l'entraîneur milanais, a décidé de sortir son attaquant suédois en deuxième période afin de faire rentrer Raafel Leao. Pas du goût de l'ancien Parisien qui est sorti très énervé et qui a balancé une bouteille d'eau à son retour sur le banc, comme le rapporte Tuttosport. Après ses sorties médiatiques remarquées la semaine dernière, Ibra se distingue de nouveau en dehors des terrains. Pourtant, il est un des grands artisans de la remontée milanaise depuis la reprise. L'AC Milan est toujours en course pour une place en Coupe d'Europe la saison prochaine.

La nouvelle sortie polémique de Mourinho

Après un derby du Nord de Londres gagné à l'arraché face à Arsenal, l’entraîneur de Tottenham José Mourinho, est apparu tout sourire en conférence de presse. Le Portugais a néanmoins tenu à faire passer un message : ce n'est pas de sa faute si aujourd'hui les Spurs sont contraints de jouer une place en Europa Ligue. Il estime même que s'il avait été là depuis le début du championnat, les Londoniens seraient en course pour la C1. «Je pourrais regarder la situation d'un point de vue égoïste et dire que si le championnat avait commencé à mon arrivée, même avec tous les problèmes que nous avons eus, je pense que nous serions désormais quatrièmes ou cinquièmes en Premier League». Une déclaration osée et que certains comme le Daily Mirror ou le Daily Express voient comme une pique à l'ancien coach de Tottenham, Mauricio Pochettino. L'Argentin n'avait pas réussi un bon début de saison avec un club qu'il avait mené avant jusqu'en finale de la Ligue des champions.