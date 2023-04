PL : West Ham enfonce Southampton et sort de la zone rouge

Dans la suite de la 29e journée de Premier League ce dimanche, West Ham s’est imposé d’une courte tête contre Southampton grâce à un but de l’ex-défenseur du Stade Rennais, Aguerd. Le Marocain a ouvert le score d’une belle tête, sur un coup-franc frappé par l’Allemand passé au PSG, Kehrer (1-0, 10e). En se montrant plus dangereux après la pause, les Saints n’ont pas réussi à revenir au score et s’inclinent.

Une très bonne opération pour les Hammers, qui sortent de la zone de relégation. Mais ils devront faire un bon résultat contre Newcastle United, lors de la prochaine journée, puisqu’ils n’ont qu’un point d’avant sur Everton, premier relégable. En revanche, cela se complique pour Southampton, toujours dernier avant la réception de Manchester City et à neuf matches de la fin de saison.

