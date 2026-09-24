Gérard Lopez a annoncé un accord de rachat pour les Girondins de Bordeaux !

Une lueur d’espoir apparaît enfin dans le ciel de Bordeaux. Pour rappel, le Comex de la FFF avait refusé de repêcher les Girondins en National 2 et confirmait la décision de la DNCG, à savoir la relégation des Marine et Blanc en Régional 1. Une annonce qui devait mener le club au scapulaire vers une liquidation judiciaire. De leur côté, les potentiels racheteurs, Sparta Capital et Park Bench, avaient confirmé leur désengagement suite à cette rétrogradation en R1. Depuis, le vent a tourné. Sud-Ouest a révélé que Park Bench et Gérard Lopez ont annoncé hier au tribunal de commerce qu’un accord avait été trouvé pour le rachat des Girondins par le fonds d’investissement anglais. Il reste encore à formaliser l’affaire, mais plusieurs obstacles ont été levés. À commencer par la renégociation des dettes du club (avec l’État et la Métropole notamment).

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Le montant des créances passerait de 26 M€ à 13 M€, un montant jugé acceptable par Park Bench pour poursuivre son projet. De son côté, Gérard Lopez céderait ses titres pour un euro symbolique et renoncerait à ses créances. Enfin, un accord a également été trouvé dans le litige opposant le club à Vladimir Petković. L’ancien coach bordelais réclamait environ 15 M€ devant les prud’hommes. Au final, le Suisse toucherait 1,9 M€. Face à cette annonce, le tribunal de commerce n’a pas lancé la procédure de liquidation judiciaire, mais tout ce petit monde va devoir faire vite. Le futur repreneur va devoir renflouer les caisses pour payer les salaires de septembre et faire valider le budget de la saison 2026/2027 par la commission régionale des clubs. Et si tout est validé, Bordeaux en aura définitivement fini avec l’ère Lopez et pourra lancer sa saison de R1 le 4 octobre prochain contre Sud Corrèze.