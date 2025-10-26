Rennes : Valentin Rongier appelle à l’unité

En pleine tourmente après une nouvelle défaite à domicile face à Nice (1-2), le Stade Rennais s’enfonce un peu plus dans la crise. Sous pression, Habib Beye pourrait voir son avenir s’écrire en pointillés, alors que le vestiaire tente de rester soudé malgré la série noire. Valentin Rongier a appelé à l’unité au sortir du match, refusant toute résignation : « Que ce soit lui ou nous, on joue pour un blason, pour une équipe et pour un club. On ne lâchera jamais. On est tous solidaires. On ne lâchera rien. »

Lucide sur la frustration des supporters, le milieu rennais a tenu à leur adresser un message d’apaisement : « Ils viennent pour des victoires, on n’arrive pas à leur en apporter. Je comprends leur agacement, mais ce n’est pas une solution de discuter à chaud. Comme nous, ils sont frustrés. » Des mots qui traduisent la volonté de maintenir la cohésion du groupe dans la tempête, alors que le club cherche désespérément un déclic.