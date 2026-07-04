Coupe du Monde
Coupe du Monde 2026, Maroc : Brahim Diaz a sa préférence entre la France et le Paraguay
@Maxppp
En zone mixte, Brahim Diaz a été interrogé par la radio espagnole COPE à propos de sa préférence pour son adversaire en quarts de finale de la compétition. Et l’attaquant du Real Madrid a un choix plutôt clair.
La suite après cette publicité
«J’ai des coéquipiers qui jouent pour la France, alors si c’est eux qui se qualifient, tant mieux, parce que dans ce cas, c’est contre eux que nous jouerons», a déclaré celui qui a délivré deux passes décisives face au Canada. Les Bleus sont actuellement aux prises avec le Paraguay.
En savoir plus sur
La suite après cette publicité
Nos dernières vidéos
Les plus lus
Explorer