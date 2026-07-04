Coupe du Monde 2026, Maroc : Brahim Diaz a sa préférence entre la France et le Paraguay

En zone mixte, Brahim Diaz a été interrogé par la radio espagnole COPE à propos de sa préférence pour son adversaire en quarts de finale de la compétition. Et l’attaquant du Real Madrid a un choix plutôt clair.

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«J’ai des coéquipiers qui jouent pour la France, alors si c’est eux qui se qualifient, tant mieux, parce que dans ce cas, c’est contre eux que nous jouerons», a déclaré celui qui a délivré deux passes décisives face au Canada. Les Bleus sont actuellement aux prises avec le Paraguay.