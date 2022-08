OM - FC Nantes : la joie du buteur Chancel Mbemba

Malgré l'infériorité numérique en fin de rencontre, l'Olympique de Marseille a arraché la victoire à domicile face au FC Nantes (2-1) grâce à un contre-son-camp de Nicolas Pallois et le premier but de Chancel Mbemba sous ses nouvelles couleurs. Le défenseur international congolais (66 sélections, 4 buts) a d'ailleurs tenu à féliciter toute l'équipe pour le travail accompli devant leur public.

«On savait que ça allait être très difficile parce qu'il fallait mettre tous les moyens possibles pour satisfaire nos supporters. On a mouillé notre maillot, félicitations à l'équipe. Mon but ? C'est grâce à tous mes coéquipiers, c'est pas facile mais j'ai pris l'opportunité et j'ai marqué», a déclaré l'Olympien de 28 ans au micro de Canal + à l'issue du coup de sifflet final.