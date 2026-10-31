Le Bayern perd Saibari et Gnabry sur blessure

Coup dur pour le Bayern Munich, qui a perdu deux joueurs sur blessure à quelques minutes d’intervalle ce samedi dans le Klassiker. Le premier à avoir été contraint de quitter ses partenaires n’est autre qu’Ismael Saibari. Après avoir manqué un face-à-face devant Kobel, l’international marocain (36 sélections) a tenté de récupérer le ballon, mais s’est heurté au portier. Sur cette action, son genou et sa cheville ont subi une torsion inquiétante. Incapable de poursuivre la rencontre, le milieu offensif a immédiatement dû céder sa place.

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Et les mauvaises nouvelles ne se sont pas arrêtées là pour les Bavarois. Quelques minutes plus tard, Serge Gnabry s’est à son tour retrouvé au sol, visiblement touché musculairement. L’international allemand (62 sélections) n’a pas été en mesure de reprendre le jeu et a également dû quitter la pelouse. Deux blessures coup sur coup qui suscitent forcément l’inquiétude au Bayern Munich alors que l’infirmerie est déjà bien pleine.