Liverpool : l'absence de C1 n'affecterait pas le mercato selon Jürgen Klopp

La fin de saison en Premier League promet. Si le titre de champion est promis à Manchester City, la course à la Ligue des Champions est loin d'être jouée. Leicester semble avoir un petit matelas du haut de sa troisième place et de ses 63 points mais derrière, Chelsea (4ème, 58 points), West Ham (5ème, 55 points), Liverpool (6ème, 54 points), Tottenham (7ème, 53 points) et même Everton (8ème, 52 points) prétendent à cette 4ème place significative de qualification en Ligue des Champions.

Présent en conférence de presse avant le choc à Old Trafford, contre Manchester United ce dimanche (17h30), Jürgen Klopp a justement été interrogé sur une éventuelle absence de C1 et des conséquences que cela pourrait avoir sur le mercato des Reds. « La Ligue des champions est essentielle, surtout financièrement pour le club. Si nous ne pouvons pas nous qualifier, ce n'est évidemment pas bon. Mais je ne pense pas que cela changera quoi que ce soit (sur le mercato). La situation était difficile avant et après. C'est toujours difficile », a ainsi confié le technicien allemand dans des propos rapportés par ESPN ce vendredi.