Rennes : Eduardo Camavinga ne ferme pas la porte à une prolongation

Blessé depuis plusieurs semaines, Eduardo Camavinga (18 ans) va effectuer son grand retour sur les terrains face aux Girondins de Bordeaux vendredi. Présent en conférence de presse ce mercredi, le jeune milieu de terrain du Stade Rennais a répondu aux questions incessantes des médias sur son avenir. Et le principal protagoniste n'écarte pas l'hypothèse de prolonger l'aventure au sein de son club formateur.

« Je vois, j'entends, ça fait plaisir, mais je suis au Stade Rennais, les autres clubs ce n'est pas pour maintenant. J'ai un contrat jusqu'en 2022, je suis Rennais, on verra plus tard. Une prolongation? Il me reste deux ans on aura le temps de reparler de ça. Il y aura des discussions. Rester ici me ferait plaisir, c'est mon club formateur, » a ainsi commenté l'international français. Voilà qui pourrait redistribuer les cartes, notamment pour les principaux courtisans d'Eduardo Camavinga...